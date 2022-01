Calciomercato Perugia, nella lista non c'è solo Ndoj: per il centrocampo rispunta Cavion

Dopo la sconfitta casalinga contro il Pordenone nella prima di ritorno della Serie B e la 'mini-rivoluzione' avviata con le uscite di Sounas, Bianchimano, Murano e Vanbaleghem, il Grifo va a caccia di rinforzi negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

Almeno uno ne dovrebbe arrivare a centrocampo, dove in cima alla lista dei desideri c'è Emanuele Ndoj, che ha il contratto in scadenza con il Brescia. Un calciatore da rilanciare dopo un paio di stagioni condizionate da un infortunio. Quello del 25enne albanese (ma nato a Catania) non è però il solo nome sul taccuino del Grifo, che per la mediana ha sondato anche la posizione del 27enne Michele Cavion.

Come Ndoj (5 spezzoni di gara) anche lui non ha trovato molto spazio nel Brescia (10 presenze e un assist), che lo ha preso in prestito dalla Salernitana la scorsa estate. Mezzala offensiva e 'vecchio pallino' del Perugia, Cavion era finito già nel mirino dei biancorossi nell'estate del 2019 e poi a gennaio 2020, quando il direttore sportivo era Roberto Goretti e lui militava ancora nell'Ascoli. In Serie B vanta 132 presenze con 12 gol e 13 assist (a cui si aggiungono 117 partite giocate in C con 5 reti e 9 assist).