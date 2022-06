Calciomercato serie B, Carretta lascia il Perugia e va al Sudtirol

Il mercato del Perugia si apre con un movimento in uscita. E' ufficiale che Mirko Carretta non farà più parte della rosa biancorossa della prossima stagione dato che si trasferirà al Sudtirol, neo promosso in serie B.

Classe 1990 e nativo di Gallipoli (Lecce), l'esterno d'attacco lascia dopo una sola stagione la maglia biancorossa, con la quale ha collezionato 24 presenze e 1 rete, realizzata in occasione del primo match casalingo perso contro l'Ascoli per 3-2. Inoltre Carretta, in questa breve esperienza nel capoluogo umbro, ha trafitto in Coppa Italia proprio il Sudtirol e poi il Genoa, anche se in quest'ultimo caso la sua marcatura non è stata sufficiente per passare il turno (i rossoblù, sotto 2-0, hanno rimontato e vinto 3-2).

Questo il comunicato ufficiale del club di Pian Di Massiano:

"AC Perugia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Mirko Carretta al FC Sudtirol.

A Mirko l’augurio per le migliori fortune professionali!".