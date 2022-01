Calciomercato Perugia, Sounas dà l'addio sui social: toccante il saluto di compagni e tifosi

"Dopo un anno e mezzo e arrivato il momento dei saluti...". Inizia così il messaggio di commiato al Perugia postato sul proprio profilo Instagram da Dimitrios Sounas, 27enne centrocampista approdato in biancorosso nel 2020 dalla Reggina e ora pronto a tornare in Calabria, dove indosserà stavolta la maglia del Catanzaro (ufficiale la sua cessione a titolo definitivo).

"Per me è stato un grande onore indossare questi colori!! - prosegue i greco, tra i protagonisti della vittoria del campionato nella passata stagione in Serie C -. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, allenatori , staff tecnici, dottori , fisioterapisti e magazzinieri per i bei momenti che abbiamo vissuto!!!! E soprattutto i tifosi del Grifo che specialmente in questo ultimo periodo mi sono stati molto vicino!!! Vi porterò sempre nel mio cuore".

E proprio dai tifosi arrivano tanti messaggi in calce al post per uno dei grifoni più amati dalla piazza, così come toccanti sono quelli di Angella e di altri compagni di squadra. "Un onore giocare e condividere con te questo anno caro Dimi. Sei una brava persona e questa è La cosa più importante. In bocca al lupo e come sempre fatti onore" scrive il capitano, così come non manca un pensiero da Burrai ("Forza leone"), Kouan, Manneh, Fulignati, Murano e dagli ex compagni Monaco, Favalli e Di Noia. Decine anche i messaggi dei tifosi biancorossi: "Grazie campione - scrive uno - meritavi un'altra occasione" mentre c'è chi assicura: "Perugia non ti dimentica".