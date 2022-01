Calciomercato Perugia, ufficiale Bianchimano alla Viterbese, la formula della cessione

Un altro movimento ufficiale nel calciomercato invernale di Perugia e come nel caso di Sounas (ceduto al Catanzaro) anche in questo caso si stratta di una partenza e anche in questo caso il diretto interessato scende dalla Serie B alla C.

A salutare il Grifo è il 25enne attaccante Andrea Bianchimano, che in biancorosso ha collezionato 42 presenze (di cui 8 in Serie B) con 8 gol e 2 assist. Come comunicato infatti oggi (martedì 18 gennaio) dal club, il centravanti è stato ceduto "a titolo definitivo" alla Viterbese. "Ad Andrea - si legge ancora nella nota del Perugia - l’augurio per le migliori fortune professionali!".