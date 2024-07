Calciomercato Perugia, per Yimga arriva la gioia del primo contratto da professionista

Serie C

Serie C Girone B

In molti avranno notato la sua assenza dal campo in questi primi giorni di allenamento ed il mistero è stato chiarito. C'erano delle formalità burocratiche da sbrigare, ovvero quelle legate al primo contratto da professionista, firmato proprio in questi minuti.

Francesco Yimga, portiere classe 2007 e da tempo nel giro della prima squadra, entra a far parte a tutti gli effetti della rosa biancorossa. L'accordo sarà valido fino al 2027.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio esprime le più sincere congratulazioni a Francesco Yimga, portiere classe 2007, per aver firmato il primo contratto con il Club biancorosso fino al 30 giugno 2027".