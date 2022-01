Calciomercato, il Perugia vuole chiudere con una doppietta: stretta per D'Urso e Beghetto

Rush finale di calciomercato, con la sessione invernale che chiuderà i battenti alle ore 20 di oggi (lunedì 31 gennaio). Una volata in cui il Perugia (che a gennaio ha lasciato partire quattro giocatori) cercherà di chiudere con una doppietta, per consegnare al tecnico Massimiliano Alvini un centrocampista e un esterno sinistro dopo avergli messo a disposizione l'attaccante Olivieri.

Per la mediana, dopo aver corteggiato i bresciani Ndoj e Cavion, il Grifo ha virato sul 24enne Christian D'Urso in scadenza con il Cittadella per il quale ha superato nelle ultime ore la concorrenza del Cosenza (per cui lavora l'ex diesse biancorosso Roberto Goretti). La trattativa, secondo 'Sky Sport'. è avviata e si attende solo l'ufficialità.

Per la fascia sinistra invece l'obiettivo è il 27enne Andrea Beghetto, ora all'Alessandria in prestito dal Pisa. 'Vecchia conoscenza' del direttore sportivo biancorosso Marco Giannitti (che lo aveva portato a Frosinone dal Genoa), è figlio dell'ex grifone Massimo ed è nato a Perugia nel 1994, proprio ai tempi in cui il padre giocava nel Grifo. Il suo arrivo aprirebbe le porte alla cessione di Righetti al Gubbio.