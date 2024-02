Calciomercato Perugia, segui l'ultimo giorno in diretta

Come ogni anno arriva l'ultimo fatidico giorno del calciomercato. A chiudere i battenti alle ore 20 di oggi sarà la sessione invernale, detta "di riparazione" in cui si cerca di integrare gli organici o appunto di "riparare" ad eventuali errori commessi in estate. Nel caso del Perugia ci si concentrerà soprattutto sulle uscite: nella tarda serata di ieri è rimbalzata la notizia di un possibile passaggio di Simone Santoro al Modena, soprattutto per assencondare la volontà del ragazzo, da tempo desideroso di tornare a giocare in B. Si attende soltanto l'ufficialità, mentre per il resto non sono previste operazioni di rilievo, anche se, come suol dirsi, le vie del mercato sono infinite e fino al gong tutto può davvero accadere.

Seguite con noi la diretta di queste febrili ultime ore di trattative che riguarderanno il club biancorosso, con il ds Jacopo Giugliarelli già da due giorni a Milano per capire se sarà possibile captare alcune opportunità.