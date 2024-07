Calciomercato Perugia, ufficiale l'arrivo di Bacchin

La firma era già stata apposta sul contratto diversi giorni fa, ma il crisma dell'ufficialità, a causa di questioni burocratiche, si è avuto soltanto nella giornata odierna.

Luca Bacchin è ufficialmente un calciatore del Perugia e arriva dal Chieri, formazione militante in serie D, con cui ha messo a segno 6 reti in 25 partite.

Classe 2003 e professione attaccante, per il calciatore sarà la prima esperienza in ambito professionistico nonchè un'importante occasione di crescita in una stagione che si preannuncia tutt'altro che agevole. L'accordo sarà valido per i prossimi tre anni.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Bacchin.

L’attaccante, classe 2003, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nel settore giovanile del Brescia con cui ha giocato fino alla Primavera, il giovane attaccante nella scorsa stagione ha militato nel Chieri realizzando 6 reti in 35 partite.

Benvenuto in biancorosso Luca!".