Calciomercato Perugia, Cancellieri passa ufficialmente all'Avellino

La sua assenza tra i convocati per il ritiro di Bagno di Romagna aveva lasciato intendere ciò che poi è avvenuto. A partire da oggi Damiano Cancellieri non vestirà più la maglia del Perugia: la società biancorossa ha comunicato di aver ceduto il laterale romano a titolo definitivo all'Avellino, squadra inserita nel girone C che ambisce al salto diretto di categoria.

Classe 2001 Cancellieri è arrivato a vestire la maglia dei Grifoni nel gennaio del 2023 proveniente dal Monterosi: il suo score parla di 35 presenze tra Serie B e Serie C corredate da 1 gol (realizzato al Pescara su punizione nell'1-1 con cui si è chiuso il match del Curi dello scorso campionato) e 2 assist.

Quello dell'esterno, che chiude la sua avventura in Umbria dopo un anno e mezzo di militanza, è dunque il primo movimento in uscita di questo mercato da parte del club biancorosso, che come è noto deve concentrarsi prima sulle cessioni prima di poter inserire nuovi giocatori di un certo peso in organico.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Damiano Cancellieri al US Avellino 1912.

A Damiano l’augurio per le migliori fortune professionali".