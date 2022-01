Calciomercato Perugia, ufficiale Beghetto: è perugino di nascita e figlio di un ex grifone

Secondo colpo ufficiale per il Perugia nell'ultimo giorno del calciomercato invernale. Dopo l'ufficialità del centrocampista D'Urso è arrivata anche quella di un nuovo esterno sinistro, con il Grifo che comunica di "aver raggiunto l’accordo con US Alessandria Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Andrea Beghetto, di proprietà dell’AC Pisa".

Il terzino, nato proprio a Perugia l’11 ottobre 1994 (ai tempi in cui il padre Massimo militava nel Grifo), ha collezionato 30 presenze in Serie A divise tra Genoa (3) e Frosinone (27). Con quest’ultimi in totale 108 presenze e 3 reti (a portarlo in Ciociaria fu l'attuale direttore sportivo biancorosso Massimo Giannitti). In carriera ha totalizzato 278 presenze indossando, tra le altre, le casacche di Spal, Pisa e per ultimo Alessandria, società dove ha militato in questa prima parte di stagione con 15 presenze. L'arrivo di Beghetto apre le porte in uscita per RIghetti, che andrà in prestito al Gubbio.