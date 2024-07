Calciomercato, la costruzione del nuovo Perugia partirà dal portiere

Due giorni di allenamenti sono andati in archivio e i primi impegni della stagione sono ancora lontani. Il debutto assoluto è previsto per l'11 agosto a Latina per il primo turno di Coppa Italia, per poi passare eventualmente al 18 per quello successivo. In campionato il Perugia invece sarà di scena il 25 agosto contro la Pianese, neo promossa in C, una sfida che evoca ricordi abbastanza felici almeno per quanto riguarda la storia recente.

C'è però naturalmente una rosa da costruire, o meglio definire. Sono partiti i giocatori in scadenza di contratto, primo tra tutti Christian Kouan, che ha salutato dopo sette anni di militanza per accasarsi al Cosenza di Alvini, e quelli in prestito, ad esempio Francesco Mezzoni, che potrebbe avere una chance con il Napoli di Conte. Il tempo c'è, ma ovviamente mai come quest'anno bisognerà compiere le mosse giuste ed oculate. Compito piuttosto gravoso che spetta al ds Jacopo Giugliarelli.

Parola d'ordine sostenibilità

Per il Grifo sarà un mercato oculato e sostenibile. Non può essere altrimenti viste le condizioni dettate dall'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate: niente uscite superiori alle entrate. Da qui non si scappa.

La cosa tuttavia non dovrebbe cogliere impreparata la società, da anni abituata ad operare in questo modo. Quindi si cercherà di cedere quei giocatori che hanno richieste per reperire un tesoretto da reinvestire nella costruzione della nuova rosa. Infine sempre maggior spazio verrà dato a forze provenienti dal settore giovanile.

Le priorità

Sotto questo profilo Giugliarelli è stato chiaro: si partirà dal portiere. Dopo il rientro alla Lazio dal prestito di Marius Adamonis (ed il successivo trasferimento al Catania) c'è la necessità di reperire un numero uno forte ed affidabile. Nei prossimi giorni, senza fretta, verranno compiute le valutazioni del caso.

Appare altresì possibile la permanenza in rosa del ventenne Luca Moro dopo alcuni anni a titolo temporaneo in alcune squadre (Paganese e Piacenza), ma in ogni caso ogni decisione verrà presa per il bene del ragazzo.

Prima le uscite

Per quanto riguarda invece i giocatori di movimento l'ago della bilancia appare Edoardo Iannoni, che si allena con grande impegno e per il quale esiste un preaccordo con la Lazio. Difficile ipotizzare quando il club biancoceleste chiuderà l'operazione ma di certo il centrocampista almeno in ritiro ci sarà.

Nulla di concreto infine per alcuni giocatori potenzialmente cedibili come Stipe Vulikic ed Alessandro Seghetti. Per quest'ultimo si spera che la squadra che eventualmente lo acquisterà lo lasci a Perugia per un anno, ma anche qui è tutto da vedere.