Calciomercato, Perugia: stretta per Olivieri, ma tra Grifo e Juve c'è il Lecce che pensa a Carretta

Dopo la 'mini-rivoluzione' di gennaio avviata con la cessione di Sounas, Bianchimano, Murano e la rescissione del contratto di Vanbaleghem, il Perugia vuole mettere a segno i primi colpi in entrata della sessione invernale di calciomercato per consegnare nuovi rinforzi al tecnico Massimiliano Alvini.

Il primo dovrebbe essere il 22enne attaccante Marco Olivieri, di proprietà della Juventus ma in prestito al Lecce dove in questa prima parte di stagione ha collezionato 18 presenze senza gol all'attivo. Come riportato oggi (venerdì 28 gennaio) dai quotidiani locali il Grifo ha il 'sì' del calciatore e ora bisogna trovare la quadra con la Juventus e con il Lecce (attuale capolista della Serie B), che avrebbe l'obbligo di esercitare il riscatto a 3,5 milioni di euro in caso di promozione in A e deve dare l'ok all'interruzione del prestito.

A complicare le cose poi l'interesse dei salentini, trapelato nelle ultime ore, per il 31enne attaccante Carretta del Perugia. Secondo quanto riportato dal sito 'Calcio Lecce' il grifone, salentino di Gallipoli, avrebbe dato la sua disponibilità per un 'ritorno a casa'. Con poco più di tre giorni alla chiusuta del mercato (fissata per le ore 20 di lunedì 31 gennaio) le prossime ore saranno decisive per capire l'evoluzione delle trattative e se il Lecce legherà all'affare Carretta il 'via libera' per Olivieri.