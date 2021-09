Mercato dilettanti: gli ultimi colpi delle squadre umbre

Tante le trattative chiuse dalle società in settimana. Ecco i volti nuovi arrivati negli ultimi giorni nelle diverse società

Settimana movimentata per quanto riguarda le squadre umbre impegnate nei diversi campionati dilettantistici. Dopo Giabbecucci alla Nestor, sono diversi i giocatori che sono approdati nelle diverse società. Allora ecco un riepilogo di quanto successo fuori dal campo, mentre Eccellenza e Promozione torneranno in campo rispettivamente per la seconda giornata di campionato e l'ultima della fase eliminatoria di Coppa.

FOLIGNO - In attesa di conoscere il calendario della Serie D, che dovrebbe essere stilato settimana prossima, il Foligno ha messo a segno un colpo nel reparto avanzato. I falchetti si sono assicurati l'attaccante senegalese Lamine Ndiaye. Classe '98, Ndiaye ha militato nei settori giovanili di Lazio, Brescia e Inter, prima dell'avventura nella Serie C spagnola divisa tra Marbella, Paiosaco e Almagro. Ndiaye andrà a rinforzare l'attacco del Foligno, formando una coppia di tutto rispetto insieme a Maurizio Peluso.

BASTIA - Dopo il ritorno di Emil Tot Sjogren, il Bastia continua a implementare il pacchetto difensivo grazie all'arrivo di Mark Kwarteng. Classe 2000, il centrale è cresciuto nella Feralpi Salò, con esperienze passate nella Promozione toscana all'Armando Picchi e in Eccellenza laziale al Morolo. Innseto di affidamento, dunque, per il Bastia, uscito sconfitto al debutto contro la Ducato Spoleto.

ELLERA - Impegnata oggi nell'anticipo con l'Olympia Thyrus, l'Ellera è andata a implementare la propria mediana grazie all'acquisto del centrocampista Leonardo Lanzi. L'arrivo di Lanzi è stato anche conseguenza dei ripetuti infortuni in questo inizio stagione. Lanzi in passato ha vestito le maglie di Lama e Branca, e arriva a Ellera dopo aver iniziato la stagione con il Fabriano Cerreto. Il centrocampista sarà subito a disposizione oggi pomeriggio nell'anticipo.

CAMPITELLO - In Promozione, il Campitello guidato da mister Alessandro Cavalli si è assicurato i talenti del centrocampista Gianmarco Corvi, classe 2002 arrivato in prestito dalla Narnese. Corvi andrà a occupare uno spazio nei fuoriquota.

VIOLE - Infine, il Viole ha un nuovo attaccante. Si tratta di Giampaolo Reitano, classe '95 ex Subasio e Spoleto.