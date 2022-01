Calciomercato Perugia, via Manneh e Righetti: 3 le entrate e 7 le uscite nel gennaio del Grifo

Sono le partenze in prestito del 23enne Manneh (al Taranto) e del 20enne Righetti (al Gubbio) a chiudere la sessione invernale di calciomercato del Perugia che oggi (lunedì 31 gennaio), nell'ultimo giorno di trattative, si è assicurato due rinforzi da consegnare al tecnico Massimiliano Alvini in vista dell'impegnativo girone di ritorno che attende i biancorossi in Serie B.

In biancorosso sono approdati il 24enne centrocampista D'Urso dal Cittadella (particolare la formula del trasferimento) e l'esterno Andrea Beghetto (27 anni), perugino di nascita e figlio dell'ex grifone Massimo, preso in prestito dal Pisa che in estate l'aveva girato all'Alessandria. A 'precederli' due giorni fa il 21enne attaccante Olivieri (in foto con il tecnico Alvini), arrivato invece dalla Juventus.

Tornando alle cessioni, prima di Manneh e Righetti altri cinque i biancorossi che nei giorni scorsi avevano lasciato Pian di Massiano. In prestito è partito anche Di Noia (al Gubbio), mentre Vanbaleghem ha rescisso il contratto (andando poi subito in gol nella B belga con la maglia del Virton) e sono stati invece ceduti Sounas (al Catanzaro), Bianchimano (alla Viterbese) e Murano (anche lui in gol all'esordio con gli irpini nel match contro il Potenza).