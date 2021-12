Calcio: tanti gli anticipi in programma oggi in Serie D, Eccellenza e Promozione

Eccetto Pianese - Tiferno, rinviata in via ufficiale per alcuni casi di positività tra i tifernati, tante le squadre umbre impegnate negli anticipi in tutte e tre le categorie. In Serie D, Cannara e Trestina ricevono rispettivamente sul prato amico Arezzo e Montespaccato, mentre il Foligno di mister Marmorini riprenderà il cammino in casa del Lornano Badesse. Sfida importante in Eccellenza tra San Sisto e Castiglione del Lago, mentre due sono gli anticipi negli altrettanti gironi di Promozione. Ecco tutte le gare in programma oggi.

SERIE D:

Cannara - Arezzo

Lornano Badesse - Foligno

Pianese - Tiferno (rinviata)

Scandicci - San Donato Tavernelle

Rieti - Cascina

Trestina - Montespaccato

ECCELLENZA:

San Sisto - Castiglione del Lago

PROMOZIONE:

Pierantonio - Marra San Feliciano (girone A)

Amc '98 - Petrignano (girone B)