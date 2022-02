Perugia-Frosinone, riecco Serra: "Dopo Milan-Spezia non ho dormito. Voglio ripartire"

Marco Serra ripartirà dal Curi, dove sabato (12 febbraio, ore 16.15) arbitrerà Perugia-Frosinone, valida per la 22ª giornata di Serie B. Sarà la prima direzione per il 'fischietto' torinese dopo il clamoroso errore commesso in Milan-Spezia del 17 gennaio, quando fischiò un fallo su Rebic senza concedere il vantaggio ai rossoneri e vanificando la rete del possibile 2-1 segnata da Messias che aveva proseguito l'azione.

"Non ho dormito, al massimo un'ora. Ma adesso voglio soltanto tornare in campo" ha detto Serra in un'intervista a Sky Sport 24, ancora provato dopo quei difficili minuti. "Pensavo che Rebic volesse strangolarmi... poi ha capito il mio errore" ha aggiunto l'ancora provato 39enne arbitro, che al Curi tornerà in campo e andrà a caccia del personale riscatto.

A coadiuvarlo nel match tra Perugia e Frosinone ci saranno gli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Marco Trinchieri di Milano, mentre il quarto ufficiale di gara sarà Adolfo Baratta di Rossano. Al Var toccherà invece a Francesco Fourneau di Roma 1, assistito dall'Avar Niccolò Pagliardini di Arezzo.