Calcio serie C, Kouan saluta così il Perugia: "Avrete sempre un posto nel mio cuore"

Serie C

Serie C Girone B

A volte anche le storie più belle finiscono e quella tra Christian Kouan ed il Perugia si è conclusa pochi giorni fa. Il centrocampista, il cui contratto è scaduto ieri 30 giugno 2024, ha preferito non accettare le offerte della società biancorossa per il rinnovo formulate nei mesi scorsi e cercare fortuna altrove.

A scommettere sulle sue qualità sarà il Cosenza allenato da Massimiliano Alvini, il quale ha ben convissuto con l'ivoriano nella stagione in cui hanno lavorato Pian Di Massiano. Dopo 7 anni dunque per Christian è giunto il momento di tentare una nuova avventura, tornando in serie B dopo un anno.

Questo il messaggio di saluto, corredato da un video, da lui pubblicato su Instagram:

"Tutto è iniziato grazie all’AC Perugia Calcio e alle sue persone, perché una società è per sua natura il luogo del noi, dell’agire comune, della possibilità di migliorarsi insieme. Non è mai semplice trovare le parole giuste per salutare le persone da cui hai ricevuto tanto, che hanno saputo trasmetterti amore, stima e rispetto. Grazie Perugia.

La mia gratitudine e il mio ringraziamento vanno a tutti coloro che hanno fatto parte della mia carriera in questa società: il Presidente, gli allenatori, senza dimenticare i medici, i fisioterapisti, i magazzinieri, gli addetti al marketing e alla comunicazione. Tutte le persone dell’AC Perugia Calcio, tutti ugualmente fondamentali per rendere questo sport una delle più grandi fonti di emozioni positive e valori.

Grazie ai compagni di squadra con cui ho avuto l’onore di lavorare e di crescere sia come atleta che come uomo, condividendo successi e momenti difficili. A Perugia ho trovato amici autentici, ognuno mi ha insegnato qualcosa. Spero di essere riuscito a trasmettervi lo stesso nutrimento e la stessa carica. Ogni angolo di questa città ha una parte speciale nel mio cuore, in cui posso rivivere ricordi ed emozioni incredibili.

Grazie ai tifosi per l’energia ricevuta, senza di voi niente sarebbe stato possibile. Forza Grifo, sempre".