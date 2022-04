Calcio serie B, Vicenza - Perugia: la diretta della partita

31' Lisi strattona Bikel e si prende il giallo

30' ammonito Diaw per gioco scorretto

18' giallo per Giacomelli per fallo su Kouan

16' pareggio del Perugia: angolo di Burrai, stacco vincente di Curado che fa 1-1

6' ammonito De Luca per simulazione. Diffidato salterà il prossimo incontro

1' il Vicenza va subito in vantaggio: Cavion sdradica palla a Segre e serve Zonta il quale mette in mezzo per Dalmonte che non sbaglia sotto porta

Partiti

Vicenza (4-3-3): Contini; Maggio, Padella, De Maio, Lukaku; Zonta, Bikel, Cavion; Dalmonte, Diaw, Giacomelli. A disp: Grandi, Confente, Pasini, Brosco, Cappelletti, Bruscagin, Ranocchia, Boli, Greco, Crecco, Da Cruz, Teodorczyk. All: Baldini.

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Ferrarini, Burrai, Segre, Lisi; Kouan; Matos, De Luca. A disp: Fulignati, Zanandrea, Baldi, Beghetto, Gyabuaa, Murgia, Ghion, D’Urso, Santoro, Falzerano, Carretta, Olivieri. All: Alvini

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Alvini tiene fede in buona parte alle previsioni della vigilia, schierando la difesa a tre con Rosi, Curado e Dell'Orco. A centrocampo a destra Ferrarini la spunta su Falzerano mentre sinistra c'è Lisi. Kouan gioca alle spalle di Matos e De Luca. Il Vicenza opta per il 4-3-3 con Dalmonte, Diaw e Giacomelli

La strada verso i playoff si è complicata ma la matematica non dà ancora torto al Perugia, che si reca a Vicenza per continuare a sperare. Anche i padroni di casa, passati sotto la guida di Francesco Baldini, non possono fare sconti: soltanto una vittoria può assicurare loro la speranza di poter lottare fino alla fine per i playout. Sarà dunque una Pasquetta molto calda per entrambe le contendenti, che sicuramente giocheranno a superarsi fino all'ultimo minuto visti gli importanti obbiettivi in palio. I due tecnici dovranno far fronte a delle assenze importanti: Alvini non avrà a disposizione gli infortunati Angella e Sgarbi mentre D'Urso, seppur convocato, è a mezzo servizio; Baldini non potrà contare sullo squalificato Meggiorini, attaccante piuttosto esperto (ex Bari e Chievo tra le altre). Ma non si potrà stare a rimuginare su questo: ciò che è fondamentale è darsi battaglia, sportivamente parlando, e portare a casa il risultato. Seguite la diretta su questo portale a partire dalle ore 15.