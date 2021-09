Perugia, 5-0 nel test in famiglia con la Primavera: subito doppietta per Matos

Subito una doppietta per Matos, attaccante arrivato dall'Udinese nell'ultimo giorno di mercato. Il brasiliano è stato schierato da Alvini nella ripresa del test in famiglia contro la Primavera di Formisano che ha visto il Perugia vincere 5-0 e ha segnato due reti (la prima su rigore).

A parte il centravanti De Luca ancora ai box, nel secondo tempo il tecnico biancorosso ha dato spazio anche agli altri 'ultimi arrivati', da Zanandrea a Ghion fino a Segre e Murgia (con i baby ha giocato invece il baby portiere ungherese Megyeri arrivato dall'Honved) a parte il centravanti De Luca, ancora ai box come Falzerano alle prese con un problema al ginocchio.

Nel primo tempo (chiuso in vantaggio di tre gol grazie agli acuti di Carretta, Lisi e Murano) si è affidato al blocco protagonista dell'avvio di stagione. Assenti gli azzurrini Gyabuaa (protagonista nella recente vittoria in Polonia della Under 20) e Ferrarini (dentro nel finale della gara valida per le qualificazioni a Euro 2023 vinta 3-0 dall'Italia Under 21 contro il Lussemburgo). Dopo il giorno di riposo in programma domani, i biancorossi torneranno ad allenarsi lunedì (6 settembre) in vista della trasferta di Frosinone in programma il sabato successivo.

Perugia-Primavera 5-0

IL TABELLINO:

PERUGIA (1° tempo): Chichizola, Rosi, Angella, Dell’Orco, Righetti, Vanbaleghem, Burrai (30' pt Santoro), Kouan, Lisi, Murano, Carretta. All. Alvini

PERUGIA (2° tempo): Fulignati, Zanandrea, Baldi Leon, Sgarbi, Righetti (18' st Manneh), Sounas, Santoro (18′ st Ghion), Segre, Murgia, Matos, Bianchimano. All. Alvini

PRIMAVERA: Megyeri, Baldi Leon, Cicioni, Elefante, Grassi, Mussi, Parolisi, Angelini, Fabri, Manille, Seghetti. Entrati nella ripresa: Moro (GK), Zizzania (GK), Boly, Posada, Del Prete, Paladino, Lo Giudice, Biondelli, Capogna, Bevilacqua, Morina, Sulejmani. All. Formisano

MARCATORI: 10' pt Carretta, 27' pt Lisi, 36' pt Murano, 5' st (rig.) e 40′ st Matos