Calcio serie B, il Perugia viene sconfitto dalla Ternana nel derby ma le porte per i playoff non sono ancora chiuse

E' finita. Un Perugia stanco e a tratti in debito di ossigeno viene sconfitto dalla Ternana nel derby dell'Umbria, ma c'è ancora una piccola speranza di riagganciare i playoff. Per farlo bisogna battere un Monza lanciato verso la serie A e sperare che il Frosinone perda simultaneamente in casa contro il Pisa: non sarà facile ma questa squadra ha l'obbligo di provarci, anche se non potrà schierare Kouan, Olivieri e Santoro squalificati. Alla fine i rossoverdi hanno legittimato il successo per il maggior furore agonistico dimostrato. Grazie a tutti per la cortese attenzione e appuntamento a venerdì prossimo.

concessi 4' di recupero

87' fallo a centrocampo di Rosi e viene ammonito

87' nella Ternana c'è Mazzocchi per Partipilo

82' nel Perugia c'è Beghetto al posto di Curado

81' Ternana ancora ad un passo dal colpo del ko: Pettinari prova la deviazione ravvicinata ma Chichizola è attento

79' due cambi per la Ternana: Paghera per Palumbo e Ghiringhelli per Martella

77' occasionissima per il Grifo: De Luca serve in area Olivieri, Iannarilli ci mette i piedi. Sul rovesciamento di fronte Partipilo ha la possibilità di chiudere ma Chichizola non si fa sorprendere

73' ammonito Iannarilli per perdita di tempo

72' due cambi nel Perugia: De Luca e Falzerano per Kouan e Lisi. Nella Ternana Pettinari al posto di Partipilo

71' prova la conclusione improvvisa Olivieri, palla che sfiora l'incrocio

70' Donnarumma prova il tiro a giro, centrale

64' due cambi per il Grifo: Segre per Santoro e Carretta per Ferrarini

62' giallo anche per Santoro, diffidato pure lui

61' ammonito Palumbo per la Ternana e Curado per il Perugia. L'argentino termina qui il suo campionato

60' il Perugia chiede un rigore: su azione d'angolo Bogdan tocca con il braccio attaccato al corpo, motivo per il quale la massima punizione non viene concessa

59' tiro di Kouan dal limite deviato in angolo

55' giocata di Partipilo che cerca il sette non trovandolo per poco

54' Kouan serve in profondità Matos, il quale strozza il diagonale che sfila a lato

50' punzione di Palumbo, colpo di testa di Proietti deviato sul fondo

Si riparte. Squadre in campo con gli stessi undici

Finisce così un primo tempo che vede la Ternana meritatamente in vantaggio per la maggiore aggressività mostrata fino a questo momento. II Perugia ha faticato a reggere questi ritmi ed ha dovuto incassare il gol dello svantaggio firmato da Donnarumma a 9' dal riposo. Si spera che il secondo tempo sia di tenore diverso. A più tardi per la diretta dei secondi 45'.

1' di recupero

44' Olivieri scatta sul filo del fuorigioco e segna il gol del potenziale 1-1, ma l'attaccante era oltre la linea difensiva. Il punteggio dunque non cambia

38' Rosi tenta lo stacco su punizione di Burrai, palla che esce sul fondo

36' Ternana in vantaggio: Defendi serve Agazzi al limite il cui tiro viene respinto da Chichizola il quale non può nulla sulla ribattuta di Donnarumma

33' batti e ribatti in area, girata di Donnarumma che sfiora la traversa

28' ammoniti Proietti e Kouan. L'ivoriano salterà la prossima partita

20' sinistro a scendere di Burrai, blocca in due tempi Iannarilli

11' Partipilo può colpire dal limite ma indugia troppo e la difesa biancorossa può ribattere

5' i rossoverdi partono con aggressività: Celli mette Martella in condizione di battere a rete, Chichizola è subito chiamato a metterci una pezza

Partiti

Squadre sul terreno di gioco

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Bogdan, Capuano, Celli; Defendi, Agazzi, Proietti, Palumbo, Martella; Partipilo, Donnarumma. A disp.: Krapikas, Ndir, Furlan, Mazzocchi, Capone, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Peralta, Pettinari, Boben, Mazza. All.: Lucarelli.

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Rosi, Curado, Dell'Orco; Ferrarini, Burrai, Kouan, Lisi; Matos, Santoro; Olivieri. A disp.: Fulignati, Zaccagno, Gyabuaa, Segre, Carretta, De Luca, Beghetto, Ghion, D'Urso, Falzerano, Zanandrea, Sgarbi. All.: Alvini

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Come previsto i recuperi di Curado per la difesa e Lisi per il centrocampo vanno a segno: Alvini li schiera entrambi dal 1'. Sempre per il reparto mediano Kouan la spunta su Segre ed in attacco clamorosa esclusione per Manuel De Luca, che si accomoda in panchina (lo sostituisce Olivieri con Santoro e Matos alle spalle). Nella Ternana non c'è Koutsoupias, mentre nel reparto arretrato c'è Bogdan al posto di Diakite. Davanti Partipilo e Donnarumma.

Difficile che ci sia il tutto esaurito, ma lo spettacolo di pubblico sarà ugualmente grande. Il campionato di B si appresta, dopo quattro anni di astinenza, a ritrovare una delle sfide più attese, il Derby dell'Umbria. A contendersi la supremazia regionale, ma non solo, saranno la Ternana ed il Perugia, due squadre in salute e che ambiscono, malgrado le differenze di classifica (i biancorossi coltivano, a dispetto dei rivali, ancora qualche speranza playoff), ad un finale da protagoniste. Sarà una partita che sfugge ad ogni pronostico, come del resto sempre accaduto, ma chi ha maggiormente da perdere, per i motivi sopra citati, sono proprio gli uomini di Massimiliano Alvini, che potranno contare sull'organico quasi al completo (mancheranno solo Angella e Murgia); per la squadra di Cristiano Lucarelli, un ex (ha esordito da professionista da calciatore proprio a Perugia con una brevissima parentesi da allenatore otto anni fa), pesanti le assenze di Diakite, Salzano (match winner dell'ultima supercoppa di C) Falletti e Sorensen. Si giocherà davanti ad oltre diecimila persone (400 circa provenienti dal capoluogo) e Perugia Today seguirà la partita in diretta dalle 14.