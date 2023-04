Calcio serie B, Perugia - Frosinone: la diretta della partita

Dopo la sosta riservata alle nazionali torna il campionato ed è subito scontro al alta difficoltà. Il Perugia si appresta ad ospitare il Frosinone, indiscussa capolista ma arrabbiato dopo il ko interno con il Cosenza. Ieri inoltre il Genoa ha vinto e di certo ci sarà la volontà di riprendere il cammino verso la serie A e archiviare prima possibile la pratica. I biancorossi dal canto loro arrivano all'appuntamento carichi e fiduciosi dopo il successo sul Cittadella che consente loro di mantenere il sestultimo posto pur dovendo recuperare una partita.

Non ci sarà Marco Olivieri, uno che ha già avuto modo di far male alla squadra di Fabio Grosso, ed è un vero peccato. Il centravanti si è infortunato in allenamento e ne avrà ancora per circa dieci - quindici giorni. Filippo Sgarbi invece ce l'ha fatta ma non è detto che scenda in campo dall'inizio. Fuori causa anche lo squalificato Paolo Bartolomei.

L'ex terzino dei biancorossi e della nazionale potrà nuovamente schierare al centro della difesa a quattro da lui voluta Luca Ravanelli, recuperato in questi ultimi giorni. In quattro fuori dai convocati: Gianluca Frabotta, squalificato; Przemys?aw Szyminski, Ben Lhassine Kone e Karlo Luli?, infortunati.

Questo è il quadro e ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una partita vibrante, che potrebbe vedere i ciociari tentare di giocarsela a viso aperto, i Grifoni invece pronto a sfruttare con ripartenze e verticalizzazioni gli spazi che inevitabilmente si apriranno.

Seguite la diretta in tempo reale su Perugia Today a partire dalle ore 16:15.