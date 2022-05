Calcio serie B, il Perugia torna ad allenarsi dopo il derby perso

Se il 2 maggio di un anno fa era il giorno della festa (la vittoria il quel di Salò ha sancito il ritorno in B dopo meno di un anno di purgatorio), quello di quest'anno è invece il giorno della speranza. La sconfitta nel derby ha lasciato aperta la porta per qualificarsi in extremis ai playoff, anche se la prospettiva rimane oggettivamente difficile. Per centrare l'ottavo posto, lo ricordiamo, serve battere un Monza che proprio al Curi può conquistare la sua prima storica promozione in serie A e sperare che il Pisa faccia altrettanto a Frosinone. La partita di venerdì dunque andrà giocata al massimo delle proprie possibilità, anche se necessariamente andrà tenuto conto delle riserve energetiche e motivazionali delle due squadre: insomma, il rischio che si possa assistere al classico match di fine stagione esiste.

La domenica post straregionale è filata tranquilla per i Grifoni, che si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi per svolgere il primo allenamento della settimana (a porte aperte). Analogo orario è previsto per domani, mentre mercoledì e giovedì il gruppo si ritroverà in mattinata.

INTANTO IN BRIANZA - La rotonda vittoria contro il Benevento ha consegnato al club di Berlusconi e Galliani un match point: se vince a Perugia sale in serie A per la prima volta nella sua storia, dopo averla sfiorata più volte in passato, specie negli anni '80. L'ambiente brianzolo è a dir poco elettrizzato da questa prospettiva, tant'è che, come riporta il portale Monza Today (LEGGI QUI PER I DETTAGLI), ci si starebbe mobilitando per allestire un maxischermo in piazza per permettere ai tifosi di seguire la partita che potrebbe catapultare la loro squadra nella storia. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

GIUDICE SPORTIVO - Terminano qui la loro stagione, a meno che i biancorossi non riescano a portare a termine l'impresa, il centrocampista Christian Kouan e l'attaccante Marco Olivieri, puntualmente sanzionati con un turno di squalifica.

DA VALUTARE - In occasione della seduta odierna era assente Cristian Dell'Orco, mentre hanno lavorato a parte Marcos Curado e Francesco Lisi. Tutti e tre sono da valutare ed il vero avversario potrebbe essere il poco tempo a disposizione.