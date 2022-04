Calcio serie B, il Perugia perde Angella per tre settimane

Era atteso per l'inizio di questa il bollettino medico, ma nell'ambiente già si temeva che il problema non fosse di quelli leggeri. E così il Perugia, per almeno tre settimane, dovrà fare a meno del suo capitano Gabriele Angella, che si era infortunato qualche settimana fa, è stato operato al menisco e potrebbe aver chiuso qui la sua stagione, a meno che la sua squadra non si qualifichi per i playoff.

Questo il comunicato ufficiale:

"AC Perugia Calcio comunica che il difensore Gabriele Angella è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia selettiva artroscopica del menisco esterno del ginocchio sinistro.

L’intervento, eseguito dal professor Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 20 giorni".

CON IL PARMA ATTACCO DA INVENTARE - Massimiliano Alvini dovrà rivoluzionare il reparto avanzato dato che mancheranno i due attaccanti titolari Ryder Matos e Manuel De Luca, che ammoniti ed essendo in regime di diffida, sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo. Da domani mattina, quando riprenderanno gli allenamenti, si lavorerà a come sostituirli.