Calcio serie B, il Perugia in ritiro con trenta giocatori

E' arrivato finalmente il momento di fare sul serio. A partire da domani la preparazione del Perugia entrerà nel vivo con la partenza, alle 8:30 del mattino, per il ritiro di Pieve Di Cadore, località situata in provincia di Belluno scelta dalla società per lavorare in vista dei primi impegni ufficiali della stagione (si comincia in Coppa Italia il prossimo 5 agosto con la trasferta di Cagliari contro la squadra rossoblù neoretrocessa dalla serie A, diretta su Canale 20 alle 17:45).

Poco fa, sui profili social della squadra biancorossa, è stata comunicata la lista dei convocati:

Molti dunque i giovani presenti, così come Gianluca Di Chiara, la cui presenza effettiva andrà assolutamente verificata. Per i Grifoni dunque si prospetta un giorno e mezzo di lavoro intenso prima del test amichevole d'esordio contro i dilettanti del Sottocastello previsto per domenica prossima.