Perugia, non solo Green Pass: ai tifosi biancorossi servirà la Grifo Card per la trasferta di Frosinone

Il club biancorosso spiega come sottoscrivere o rinnovare la carta in vista del prossimo match in terra ciociara

Non solo il Green Pass, per i tifosi del Perugia che decidernno di seguire il Grifo in trasferta a Frosinone sabato prossimo (11 settembre, ore 14) servirà anche la Grifo Card.

In una nota pubblicata sul sito ufficiale il club biancorosso spiega che "solo chi ha intenzione di acquistare il tagliando per questa singola gara potrà rinnovare o sottoscrivere la tessera nella giornata di giovedì 9 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 presso la biglietteria che si trova a lato di viale Pietro Conti (no quella della Curva Nord)".