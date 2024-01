Calcio serie C, Perugia - Spal: la diretta della partita

8' punizione di Bartolomei dal lato corto, Alfonso deve alzare in angolo

5' subito avanti la Spal: angolo di Maistro, stacco di Peda, completamente libero, e palla nel sacco

Si comincia

Le formazioni uffficiali

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Vulikic, Dell’Orco; Paz, Kouan, Bartolomei, Torrasi, Cancellieri; Matos, Sylla. A disp. Abibi, Yimga, Angella, Viti, Souare, Mezzoni, Giunti, Bezziccheri, Lisi, Cudrig, Polizzi, Seghetti. All. Formisano

SPAL (4-3-3): Alfonso; Fiordaliso, Peda, Bassoli, Tripaldelli; Collodel, Carraro, Contiliano; Edera, Antenucci, Maistro. A disp. Del Favero, Meneghetti, Bruscagin, Valentini, Iglio, Buchel, Parravicini, Puletto, Dalmonte, Orfei, Rao, Zilli. All. Colucci

Seghetti parte dalla panchina, dentro Matos. Questa è la novità di mister Formisano, che per il resto conferma le previsioni della vigilia. Nella Spal Edere, Maistro ed Antenucci compongono il trio d'attacco.

Tris cercasi

Ora più che mai bisognerà dimostrare di aver imboccato la strada giusta. Il Perugia, dopo aver iniziato il girone di ritorno come meglio non si poteva con due vittorie peraltro senza gol al passivo, cerca la terza affermazione consecutiva, indispensabile o quasi per consolidare quella terza posizione che con tanta fatica e determinazione si è guadagnato. L'avversario, rivitalizzato da Leonardo Colucci, non sarà di quelli agevoli: la Spal, dopo un avvio disastroso, è in lotta per uscire dai playout forte di sette risultati utili in fila.

Formisano deve fare i conti con parecchie assenze tra infortuni, squalifiche e intrecci di mercato, specie nella zona nevralgica, e potrebbe andare avanti con il 3-5-2. Non si esclude però la soluzione con Matos alle spalle di Sylla e Seghetti, ma questo lo si saprà soltanto a ridosso del fischio di inizio. Recupera Gabriele Angella, ma è destinato alla panchina.

Colucci avrà a disposizione i nuovi Marcel Buchel e Massimo Zilli, provenienti rispettivamente da Ascoli e Cosenza, ma che difficilmente verranno schierati dall'inizio. Molto probabilmente sarà 4-3-3, con Edera, Antenucci e Maistro a comporre un tridente piuttosto esperto ed insidioso, a cui bisognerà prestare attenzione.

Perugia Today garantirà la diretta dell'incontro a partire dalle 16:15 e a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa dello stadio Curi.

