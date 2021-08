Calcio, il San Sisto si presenta ai tifosi. "Siamo una grande famiglia e con la nuova organizzazione ripartirà il movimento"

Giornata importante per la realtà calcistica perugina A.S.D. San Sisto 1966. I due eventi del San Sisto 1966, programmati per questa mattina, si sarebbero dovuti svolgere in due prestigiose location perugine, il City Residence e l’anfiteatro del Barton Park ma a causa della pioggia battente tutto si è svolto nella sala conferenze del City Residence (Pg). Dalle ore 11 si è svolta la presentazione della campagna abbonamenti del San Sisto 1966 per la stagione sportiva 2021-2022, denominata “San Sisto nel cuore” e la presentazione delle maglie ufficiali del San Sisto 1966 per il campionato di Eccellenza in Umbria 2021-2022. Al tavolo dei lavori erano presenti Filippo Sargentini, presidente settore giovanile; Fabio Scarabattoli, presidente Asd San Sisto 1966; Luca Fiorucci, direttore generale; Piergiorgio Sirci, responsabile settore giovanile.

In sala, invece, oltre ai giornalisti, hanno partecipato Cristian Prelati (direttore sportivo), Gianluigi Caproni (direttore tecnico), Stefania Baldacchini (responsabile segreteria), Marusca Carciani ( segreteria ), Luca Terradura (vice presidente Asd San Sisto 1966), Mauro Fiorucci (allenatore giovanissimi regionali). La nuova divisa del San Sisto 1966 per il 2021-2022 è stata indossata dalle splendide Agnese Anastasi e Francesca Giorgetti accompagnate da Marcello Ottolenghi (portiere), Alessandro Piccioli (centrocampista), Edoardo Ceccomori (centrocampista), Giuseppe Russo (attaccante).

“Ringrazio gli sponsor e tutta la dirigenza del San Sisto 1966. Sono sicuro che con lo staff che abbiamo potremmo toglierci importanti soddisfazioni. E’ un ambiente sereno e piacevole. Sarà una bella annata”: ha spiegato Filippo Sargentini, presidente settore giovanile. Fabio Scarabattoli, presidente Asd San Sisto 1966, ha ribadito che “oggi per noi è una giornata molto importante. Rimane il nostro obiettivo principale: giocare un buon campionato e vincere tutte le partite così festeggeremo a fine campionato”.

“Mi auspico - Piergiorgio Sirci, Responsabile settore giovanile - di avere lo stadio del San Sisto pieno di giovani calciatori e calciatrici. Siamo una grande famiglia e spero che questa nuova organizzazione possa far ripartire il movimento calcistico di questo glorioso quartiere. Importante è stato anche riprendere la collaborazione con l’oratorio di San Sisto perché si uniscono le forze per il miglioramento del movimento“.