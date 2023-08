Calcio, Memorial Mancini Gubbio - Perugia: i protagonisti della partita

Serie C

Serie C

E' stata una vera e propria maratona quella del Barbetti, ma alla fine il tecnico del Perugia Francesco Baldini può ritenersi soddisfatto. La sua squadra, benchè incompleta e con giocatori sul piede di partenza, ha fornito ancora una volta risposte più che confortanti: "Era una serata fondamentale per dare minutaggio ai ragazzi. Abbiamo una tabella da rispettare e queste interruzioni hanno complicato le cose. Sospendere sarebbe stato un peccato". Alcune cose hanno funzionato bene, altre meno: "Abbiamo letto un po' male un paio di situazioni, poi abbiamo preso le misure. Nel primo tempo avevamo qualche difficoltà a costruire, poi appena hanno allentato la pressione abbiamo fatto le nostre giocate. I ragazzi hanno rispettato il lavoro che abbiamo fatto comportandosi da professionisti". La rosa ha dato buone risposte, ma deve essere urgentemente rimpolpata: "La sentenza condiziona. Abbiamo preso diversi giovani e nei prossimi giorni arriveranno altri giocatori. Poi assisteremo a due giorni finali di pieno delirio ma non vedo l'ora che finisca questo mercato. Per ora guardo quelli che ho e posso dire che sono soddisfatto".

Si è distinto nuovamente, tra i giovani, il centrocampista Giovanni Giunti, autore del rigore decisivo: ""Questo è un gruppo tranquillo, con giocatori forti che mi stimolano a migliorare. Personalmente penso solo a lavorare, senza grandi aspettative". Sul match: "Abbiamo provato a fare quello che facevamo in settimana, dobbiamo continuare su questa strada che è quella giusta".