Calcio dilettanti: tutte le amichevoli delle formazioni umbre fino a domenica

Ancora test amichevoli questa settimana per le formazioni umbre in preparazione ai vari campionati nelle categorie dilettantistiche. Da oggi fino a domenica, ecco il quadro delle amichevoli in programma.

OGGI:

Pontevecchio-Trestina

San Sisto-Tuoro

Padule San Marco-Branca

Piccione-Torgiano

GIOVEDI 18 AGOSTO

Cannara A-Cabnnara B

Ternana Primavera-Narnese (Gabelletta)

Foligno-Julia Spello

SABATO 20 AGOSTO

Campitello-Nuova Attiglianese

San Venanzo-Fanello Calcio

triangolare Mantignana Montemalbe, Tiberis e Bastia

triangolare Atletico BMG, Pontedera Primavera e Favl Monti Cimini (Bastardo)

Fabriano Cerreto-Branca

Città di Castello-Cerqueto

Castel del Piano-Ellera

Angelana-Virtus Sangiustino

Pierantonio-Umbertide Agape

Sangemini-Real Avigliano

Pietralunghese-Sansepolcro

Amerina-Amerina Juniores

Ducato-Julia Spello

Petrignano-Spoleto