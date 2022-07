Crazy for football, la Nazionale sfida Comune di Corciano e Brunello Cucinelli

Anche Brunello Cucinelli e il Comune di Corciano hanno accettato la "Crazy sfida" e affronteranno la Nazionale Crazy for football in un triangolare di calcio a 5, che si terrà sabato 23 luglio, presso il palazzetto dello sport di San Mariano, a partire dalle 17.



La #crazychallenge è la sfida speciale della Nazionale italiana per persone con problemi di salute mentale ad aziende, enti pubblici e la società civile in generale, per una partita vera sul campo di calcio a 5 in nome della responsabilità e dell'inclusione sociale. La #crazychallenge sostiene il progetto più ampio di promozione dello sport nei percorsi di cura e riabilitazione in psichiatria.La sfida di San Mariano sarà condotta dagli arbitri federali designati dalla Associazione italiana arbitri, Ambra Colopi e Stefano Mirri, della sezione di Perugia. L'evento è organizzato dall'associazione no profit Ecos, in stretta collaborazione con Rai Umbria, con il sostegno di Rai per la Sostenibilità e con il patrocinio della Figc, del Comune di Corciano, del Coni Umbria, della Fise Umbria e del Panathlon Perugia.