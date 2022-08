Cagliari - Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Terminati ritiri ed amichevoli da domani si fa sul serio. Alle ore 17:45 Cagliari e Perugia incroceranno i tacchetti per il match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Si gioca in gara unica: chi vince accede al turno successivo, in caso di parità si procederà alla disputa di due tempi supplementari da 15' ed eventualmente calci di rigore. L'aria che si respira è quella del primo giorno di scuola, ma entrambe le squadre ci tengono assolutamente ad onorare questo impegno, anche per i risvolti psicologici che un risultato positivo può portare.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento.

QUI PERUGIA - I biancorossi, partiti questa mattina dall'aeroporto di Sant'Egidio, sperano che si possa ripetere il risultato di sei anni fa, quando vinsero 2-0 pur essendo in grande emergenza (gol di Prcic e Milos, l'allenatore era Pierpaolo Bisoli), ma sulla carta il compito si preannuncia ancor più difficile di allora. Fabrizio Castori non potrà contare sui vari Angella, Olivieri, Matos, Santoro, Curado e Rosi, mentre Di Serio e Vano sono a mezzo servizio.

Ne deriva una formazione con scelte praticamente obbligate. In porta Gori; difesa con Sgarbi, Vulikic e Dell'Orco; centrocampo con Casasola a destra, Iannoni, Vulic, Lisi (provato a più riprese nell'inedito ruolo di mezzala e potrebbe spuntarla su un Ghion diretto verso Pescara) e Righetti; davanti Kouan in appoggio a Melchiorri, ex di turno e anche lui in bilico.

QUI CAGLIARI - In mattinata ha parlato alla stampa il tecnico dei sardi Fabio Liverani (un passato nel primo Grifo di Cosmi edizione 2000/01) predicando umiltà in una stagione che li vede in prima fila per il ritorno immediato in serie A. Tuttavia non mancano anche in questo caso le assenze: Rog, Tramoni, Nandez, Delpupo, Ciocci e Desogus proseguono con il lavoro personalizzato e difficilmente saranno della partita, In compenso il tecnico recupera Deiola, che sarà dunque a disposizione.

Questo il probabile schieramento, basato sul tradizionale 4-3-3: Radunovic tra i pali; Di Pardo, Altare, Goldaniga, Carboni in difesa; Makoumbou, Viola, Lella a centrocampo; Pereiro, Pavoletti (o Lapadula, ultimo arrivato in casa rossoblù), Luvumbo in attacco.

DOVE SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA - Cagliari - Perugia sarà visibile in diretta su Canale 20 (canale 20 DTT e 151 del decoder Sky) oppure via streaming su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it.