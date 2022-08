Calcio serie B, Cagliari - Perugia: la diretta della partita

In attesa degli indispensabili rinforzi per soffire il meno possibile nel prossimo campionato la stagione del Perugia inizia oggi con la Coppa Italia. Per i biancorossi l'impegno, valevole per i trentaduesimi di finale, non è di quelli agevoli: di fronte, all'Unipol Domus, c'è il Cagliari dell'ex Liverani, che punta all'immediata risalita in serie A. Si gioca, lo ricordiamo, nell'ottica della gara unica: la squadra vincitrice accederà direttamente al turno successivo, mentre in caso di parità verranno giocati i tempi supplementari e qualora il risultato di parità non si sbloccherà in questa mezz'ora aggiuntiva si andrà ai calci di rigore.

Fabrizio Castori ha gli uomini contati: non ci sono Angella, Olivieri, Matos, Santoro, Curado e Rosi, rimasti a lavorare a Perugia per ritrovare la miglior condizione mentre Di Serio e Vano sono a mezzo servizio. Non convocato anche Di Chiara, che a giorni dovrebbe tornare alla Reggina. Sull'altro fronte Liverani recupera Deiola, ma non può disporre di elementi importanti specie nel reparto difensivo.

Si gioca alle ore 17:45: seguite la diretta in tempo reale su Perugia Today.