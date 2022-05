Brescia - Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Brescia - Perugia, ovvero una resa dei conti. Naturalmente sportivamente parlando. Quanto accaduto qualche mese fa in campionato non può passare inosservato, ma è tempo di guardare avanti e scendere in campo con la convinzione di potercela fare. Un avversario in più potrebbe essere il regolamento: i biancorossi per accedere alla seconda semifinale (la prima, Pisa - Benevento, è già definita stante il successo di misura, grazie al gol di Lapadula, dei sanniti ad Ascoli), avversario il Monza, saranno costretti a vincere dopo 120', altrimenti sarà eliminato. Malgrado questo la serenità non manca, ma andiamo a vedere come arrivano le due squadre a questo appuntamento.

QUI PERUGIA - C'era qualche apprensione per Simone Santoro, uscito claudicante ieri, ma il centrocampista nella rifinitura di oggi si è allenato regolarmente e sarà impiegabile dal 1'. Ci sono ancora delle situazioni da valutare, come ad esempio quella di Ryder Matos, che non partirà sicuramente titolare, di Aleandro Rosi e Francesco Lisi, oggi al primo allenamento della settimana, ma il tecnico Massimiliano Alvini ha deciso comunque di portare in Lombardia tutta la rosa.

Pertanto i biancorossi potrebbero presentarsi con un 3-5-1-1: Chichizola tra i pali; Curado, Sgarbi e Dell'Orco in difesa; Falzerano, Segre, Burrai, Santoro e Beghetto in mediana; D'Urso alle spalle di De Luca.

QUI BRESCIA - Anche le Rondinelle, guidata nuovamente da Eugenio Corini, che ha sostituito Pippo Inzaghi il cui esonero ha fatto discutere e non poco, sono cariche. Il tecnico biancoazzurro, nella conferenza stampa della vigilia, ha fatto i complimenti ai rivali, ma è giustamente spera in qualche modo di spuntarla. Sarà importante, secondo le sue parole, scendere in campo senza fare calcoli perchè "giocare per il pareggio sarebbe l'inizio della fine".

La formazione, schierata secondo il tradizionale 4-3-1-2, potrebbe essere la seguente: Joronen tra i pali; Sabelli, Cistana, Adorni e Pajac in difesa; Van De Looi, Bisoli e Leris a centrocampo; Tramoni alle spalle di Moreo e il sempreverde Palacio.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA - Brescia - Perugia sarà visibile dalle ore 18 su Sky e DAZN con le consuete modalità.