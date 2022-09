Calcio serie B, Brescia - Perugia: la diretta della partita

Il mercato ha portato in dote alcuni rinforzi importanti e oggi, seppur su un campo difficile, il Perugia è chiamato ad un'immediata risposta. La casella delle vittorie recita quota zero e bisognerà iniziare quanto prima: quella del Rigamonti sulla carta non sembra essere l'occasione migliore, ma questa squadra, con alla guida un allenatore di grande esperienza, può venirne fuori da un momento all'altro, almeno questa è la sensazione. Il problema è che l'avversario difficilmente sarà d'accordo: il Brescia ha vinto a Como e vuole dare continuità al suo percorso. I biancorossi dal canto loro hanno le motivazioni allo zenit: in primis vendicare sportivamente le due beffe ingiuste dello scorso anno, giunte soprattutto per colpe altrui, in secondo luogo appunto far vedere chi si è veramente. Gente come Di Carmine, Beghetto e Bartolomei possono aggiungere quel contributo di esperienza, qualità e personalità, la speranza è che basti (magari anche grazie ad un arbitraggio per così dire più "credibile" di quelli visti solo pochi mesi fa). Seguite la diretta su Perugia Today a partire dalle ore 14.