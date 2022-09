Calcio serie B, Brescia - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Domani al Rigamonti si sfidano due squadre dallo stato d'animo opposto. Una, il Brescia, con il morale alto, reduce dal blitz di Como, l'altra, il Perugia, il cui campionato non è iniziato bene complice anche la rosa incompleta. Gli ultimi innesti sono stati di un certo peso ed ecco che già in Lombardia ci si attende una scossa: cosa non facile perchè serve tempo per assimilare i dettami tattici del nuovo allenatore. Si spera che, se non di gioco, almeno a livello psicologico qualcosa cambi.

Ma ecco come arrivano Rondinelle e Grifoni all'appuntamento.

QUI PERUGIA - Fabrizio Castori è costretto in extremis a fare a meno di Luca Strizzolo, affaticato, così come mancheranno Filippo Sgarbi, squalificato, e gli infortunati Francesco Lisi (lesione muscolare, si teme un lungo stop) e Cristian Dell'Orco. Tornano altresì a disposizione Aleandro Rosi ed Edoardo Iannoni. Ci sono tra i convocati i nuovi Samuel Di Carmine e Luca Bartolomei.

I biancorossi potrebbero schierarsi così: Gori tra i pali; Angella, Vulikic e Curado; Casasola, Luperini, Vulic, Kouan (o Santoro), Beghetto; Olivieri, Di Carmine.

QUI BRESCIA - Malgrado le numerose assenze il tecnico spagnolo Pep Clotet, tornato dopo un anno sulla panchina biancoazzurra, vuole sfruttare il momento positivo della sua squadra e concedere il bis, grazie anche ai recuperi di Mangraviti, Labojko, Viviani e Benali.

Perciò le rondinelle potrebbero schierarsi con il 4-3-1-2: Lezzerini in porta; Karacic, Adorni, Padelli e Mangraviti in difesa; Galazzi, Bisoli e Labojko a centrocampo; Benali alle spalle di Moreo e Ayè.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Brescia - Perugia sarà visibile a partire dalle 14 su Dazn tramite decoder Timvision o su smart TV, Sky via satellite, oppure Helbiz via Prime Video.