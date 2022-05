Calcio serie B, Brescia - Perugia, la diretta della partita

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Adorni, Cistana, Pajac; Bertagnoli, Bisoli, Léris; Tramoni; Palacio, Moreo. A disp.: Perilli, Andrenacci, van de Looi, Bajic, Mangraviti, Bianchi, Huard, Ayé, Proia, Jagiello, Behrami, Papetti. All. Corini.

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Dell’Orco, Sgarbi, Curado; Falzerano, Segre, Burrai, Beghetto; Kouan; Olivieri, De Luca. A disp.: Fulignati, Rosi, Angella, Carretta, Matos, Murgia, D’Urso, Santoro, Ferrarini, Zanandrea, Lisi. All. Alvini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Massimiliano Alvini, dopo aver fatto per tutta la settimana la conta degli assenti, recupera Dell'Orco e Curado schierandoli dal 1'. Tutto confermato a centrocampo, dove giocano Falzerano, Segre, Burrai e Beghetto. Kouan gioca alle spalle di Olivieri e De Luca, con Santoro e Matos in panchina. Fedele alle sue idee Corini con il suo 4-3-1-2: Tramoni assiste sulla trequarti Palacio e Moreo.

Finalmente ci siamo. Dopo una settimana di attesa e di tensione, positiva ovvviamente, è arrivato il momento di scendere in campo. Alle ore 18 nella tana della Leonessa (così viene chiamato il Brescia) il Perugia cercherà un'altra impresa dopo quella ottenuta all'ultima giornata. E si prospetta molto più difficile in quanto il regolamento non lascia scampo: per passare alle semifinali, a cui il Monza è già certo di partecipare, non ci sarà alternativa alla vittoria. Lo impone il miglior piazzamento delle Rondinelle, passate dalle mani di Pippo Inzaghi a quelle di Eugenio Corini. Sarà una serata tutta da vivere e noi di Perugia Today, direttamente dal Rigamonti, la seguiremo in diretta minuto per minuto.