Calcio serie C, Perugia: niente Pescara per Bozzolan

Alla seconda giornata già fioccano le convocazioni in nazionale per i giocatori del Perugia. Il che significa che il tecnico Francesco Baldini non potrà averli a disposizione per l'importante match di domenica prossima contro il Pescara di Zeman.

Si tratta nel dettaglio del terzino sinistro Andrea Bozzolan, partito titolare contro la Lucchese, che farà parte del gruppo dell'Under 20 guidato da Alberto Bollini per due partite del torneo Elite (contro Germania e Repubblica Ceca), e del pari ruolo, anche se d'opposta corsia, Adrian Lickunas, tra le note più liete del precampionato, le cui prestazioni non sono sfuggite al commissario tecnico della Lituania Under 19 Reinhold Breu.

La nota ufficiale

"Sono due i giocatori del Perugia Calcio convocati nelle rispettive nazionali:

Andrea Bozzolan è stato convocato dal ct Under 20 Italia Alberto Bollini per le gare contro Germania (in programma giovedì 7 settembre ore 17 alla Auf Dem Wurfplats Stadium di Berlino) e Repubblica Ceca (in programma lunedì 11 settembre ore 17 al Kvapilova Stadium di Tabor) valide per il Torneo Elite;

Adrian Lickunas è stato convocato dal ct Under 19 Lituania Reinhold Breu per due match amichevoli entrambi contro la Georgia, 8 e 10 settembre".