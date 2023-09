Calcio serie C, il Perugia dirama il bollettino medico: tre giocatori in dubbio per Ferrara

Si intensifica sia la preparazione che gli impegni agonistici ed è pressochè inevitabile che possano sorgere tra i giocatori alcune problematiche di ordine fisico.

Il Perugia ha diramato nel pomeriggio di oggi il bollettino medico che riportiamo integralmente di seguito:

Jacopo Furlan ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra;

Yeferson Paz ha riportato un trauma al ginocchio destro durante l’ultima partita;

Nicoló Cudrig ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

I suddetti calciatori saranno sottoposti ad ulteriori controlli nelle prossime ore ma appare altamente probabile che non possano essere disponibili per la trasferta di Ferrara di venerdì prossimo. Va opportunamente evidenziato ogni scelta da parte dello staff medico verrà compiuta in previsione del tour de force che attende i Grifoni fino alla fine del mese (martedì si rigioca in casa contro il Pontedera).

C'è chi può farcela

Un altro giocatore è uscito un po' malconcio dall'allenamento di questa mattina. Si tratta di Simone Santoro, che ha rimediato una botta ad una caviglia costringendolo al rientro anticipato negli spogliatoi, ma sulle sue condizioni non sembrano sussistere preoccupazioni di sorta. Sarò la rifinitura di domani a chiarire tutto.