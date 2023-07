Calcio, il Perugia precisa: "Benigni advisor finanziario e non acquirente"

Serie C

In attesa del closing, che dovrebbe avvenire entro le prossime quarantotto ore, il Perugia Calcio fornisce nuovi importanti aggiornamenti riguardo la cessione del pacchetto azionario del club. Riportiamo di seguito il breve comunicato stampa redatto poco fa:

"A seguito delle voci circa il coinvolgimento del dott. Luca Benigni e della propria società “Benigni&K” nel passaggio di proprietà del Perugia Calcio, il club biancorosso tiene a precisare che la società “Benigni&K” non è coinvolta come acquirente ma in veste di advisor finanziario".

Se la certezza dunque è che l'era Santopadre volge al termine dopo ben 12 anni, non è ancora dato sapere chi gli succederà al timone della società. Inoltre sembra che Moreno Zebi possa essere il direttore sportivo e Claudio Tanzi (questa potrebbe essere l'unica certezza di questo momento) il direttore generale; bisognerà aspettare le prossime ore per saperne di più. Con qualche possibile sorpresa...