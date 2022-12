Calcio serie B, Benevento - Perugia: la diretta della partita

Trascorso il Natale in ritiro, come oramai succede da una decina di anni a questa parte, si gioca. E' un Santo Stefano che mette di fronte due delle deluse di questo campionato: il Benevento, che sembra aver trovato la via d'uscita dalle sabbie mobili della classifica, ed il Perugia, che malgrado da settimane dia segni importanti di vitalità non riesce a schiodarsi dal fondo. Ciò però può essere ritenuto secondario, almeno per ora: l'importante è non perdere contatto dal gruppone anche in prospettiva mercato.

Sarebbe importantissimo dare continuità al successo contro il Venezia, ma Castori deve fare a meno di tre pedine come Samuel Di Carmine e Andrea Beghetto, che non hanno recuperato in tempo malgrado gli sforzi dei giorni scorsi, insieme a Marcos Curado, squalificato. Dalla settimana in punizione torna Yeferson Paz. Assenti gli infortunati storici Ryder Matos e Aljaz Struna. Sull'altro fronte importanti rientri per Cannavaro, vale a dire Maxime Leverbe, Frederic Veseli e l'ex rossoverde Ilias Koutsoupias.

