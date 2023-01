Calciomercato serie B, termina ufficialmente l'avventura di Beghetto al Perugia: lo attende il Venezia

In attesa dell'annuncio ufficiale dell'arrivo di Capezzi, che potrebbe arrivare già in giornata, il Perugia continua a lavorare sul mercato in uscita. E' ufficiale che l'avventura in biancorosso di Andrea Beghetto è terminata: per lui si profila un ritorno, seppur temporaneo, al Pisa, proprietario del cartellino, e nuovo trasferimento a titolo temporaneo al Venezia.

Fabrizio Castori nelle scorse settimane ha fatto chiaramente capire, sia durante gli allenamenti che le partite, di non voler più puntare sull'esterno di Bassano Del Grappa, che nel corso della stagione è rimasto vittima a più riprese di problemi fisici che ne hanno precluso un utilizzo più continuo (è stato impiegato quest'anno in sole 7 occasioni quasi tutte a gara in corso). A questo sono subentrate difficoltà di natura tattica che hanno consigliato al giocatore di cambiare nuovamente aria.

Il club di Pian di Massiano, in una breve nota, annuncia la chiusura dell'operazione:

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pisa Sporting Club per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Andrea Beghetto.

Ad Andrea (25 presenze in biancorosso) l’augurio per le migliori fortune professionali".