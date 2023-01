Calcio serie B, Bari – Perugia: la diretta della partita

Sette giorni dopo Parma il Perugia gioca ancora in trasferta, questa volta molto più a sud. Tappa odierna la gigantesca astronave del San Nicola, dove gli uomini di Fabrizio Castori vogliono riprendere la marcia verso la salvezza. Il Bari è squadra ostica, ma questo non può fermare i Grifoni, che devono cercare, mettendo in campo le proprie armi, di fare risultato. L’assenza di Walid Cheddira tra le fila dei Galletti potrebbe aiutare, ma non bisogna illudersi: si prevede un match difficilissimo contro una squadra ben organizzata e meritatamente al quarto posto.

Castori avrà solo Aljaz Struna tra gli assenti per motivazioni fisiche, poi Milos Vulic resta ancora a casa per scelta tecnica. La giornata di vigilia è stata poi caratterizzata dalla cessione di Federico Melchiorri all’Ancona, che lascia la maglia biancorossa da grande professionista qual è. Il tutto deve essere compensato da ovvi movimenti in entrata, ma la testa, almeno per oggi, deve essere rivolta solo al campo.

Seguite la diretta su Perugia Today a partire dalle ore 14.