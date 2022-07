Ballarani sulla panchina del Petrignano

Dopo la retrocessione nei playout in Prima categoria, il Petrignano inizia a mettere i tasselli per la prossima stagione. Dopo aver formalizzato il nuovo organigramma, la società ha scelto Sandro Ballarani come nuovo allenatore della prima squadra. Il progetto di rifondazione parte dunque con un tecnico del paese, primo tassello di un processo che vedrà la comunità sempre più al centro.

Oltre all'annuncio del nuovo allenatore, il Petrignano ha ufficializzato alcune conferme tra i calciatori che andranno a comporre il roster. Per la prossima stagione, infatti, la società ha deciso di ripartire da alcuni giocatori protagonisti anche nella precedente annata, tra i quali l'attaccante classe '99 Federico Listini. Dopo una stagione che lo ha visto sempre figurare tra i migliori, il bomber petrignanese vestirà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione.