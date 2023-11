Calcio serie C, Perugia: Baldini squalificato per un turno

Nella prossima partita che il Perugia giocherà a Pineto sabato prossimo non potrà sedere in panchina Francesco Baldini. L'espulsione rimediata dal tecnico nel corso del vittorioso derby contro il Gubbio gli è costata un turno di squalifica e dunque dovrà per cosi dire "accontentarsi" di seguire la partita dalla tribuna. Baldini tornerà dunque a dirigere la sua squadra dai bordi del campo in occasione di Perugia - Carrarese del 25 novembre (ore 18:30).

Le motivazioni del Giudice Sportivo

"Una giornata di squalifica per aver, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, durante una doppia sostituzione, dopo che il gioco era già fermo da un minuto, al fine di ritardare volontariamente la ripresa dello stesso, modificava uno dei calciatori da sostituire determinando, con tale condotta, l’interruzione della gara per circa tre minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta".