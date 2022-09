Calcio serie B, il Perugia tiene a battesimo Silvio Baldini: "I ragazzi vadano in campo per divertirsi"

Il Perugia è pronto finalmente a rimettersi in moto. Dopo due settimane di lavoro intenso, in cui spesso e volentieri si è lavorato il doppio approfittando della sosta, per i biancorossi è tempo di tornare ad assaporare il clima partita. Tuttavia però per Silvio Baldini, subentrato a Fabrizio Castori subito dopo la sconfitta nel derby, non si prospetta un esordio agevole: al Curi sarà ospite un Pisa anch'esso con l'acqua alla gola e che si è riaffidato nuovamente a Luca D'Angelo, il tecnico che lo scorso anno ha sfiorato la serie A. Quella categoria che i biancorossi sperano quanto prima di ritrovare grazie alle cure del tecnico di Massa, più che mai convinto di potercela fare malgrado la classifica, almeno per adesso, non lo consenta.

C'è un recupero dell'ultima ora, quello di Marcos Curado che oggi ha svolto la rifinitura e andrà in panchina, mentre come da previsione saranno assenti Aleandro Rosi, anch'esso sulla via del recupero, e Ryder Matos.

ASPETTO PSICOLOGICO - Baldini, nella sua conferenza pregara, ha chiaramente spiegato su cosa ha lavorato in questo periodo di assenza da impegni agonistici: "La cosa più importante credo sia la testa. I ragazzi devono essere consapevoli di ciò che stanno facendo e che sono dei professionisti con delle regole da rispettare. Si rappresenta un popolo che ha un cuore e una passione".

BUONE RISPOSTE - Il primo impatto è stato subito buono: "L'impressione? Assolutamente positiva. Questi giocatori sono bravi perché vogliono capire cos'è che voglio da loro. Vogliamo lottare per la serie A e non dobbiamo vergognarci di esternare questo sogno. Se uno sogna da solo è probabile che non si vada da nessuna parte, se un tanti lo fanno è più facile avvicinarsi alla realtà. Non mancheranno i momenti di difficoltà perché il destino ci metterà alla prova, ma è lì che dobbiamo far vedere di che pasta siamo fatti".

L'AVVERSARIO - Baldini non si vuol curare della squadra che sarà ospite domani al Curi e fila dritto per la sua strada: "Il Pisa è una squadra come potrebbe essere un'altra, con delle caratteristiche tecniche ed un modo ben preciso di stare in campo. I ragazzi devono pensare a divertirsi, la paura deve essere quella che non ti sei allenato bene durante la settimana. Dobbiamo giocare per fare gol e per emozionare. Mentalmente voglio pensare che la squadra sia in grado di fare questo. I ragazzi devono avere lo spirito di un bambino, non deve esistere che tremano le gambe". C'è il ritorno di D'Angelo: "A me interessa il Perugia, non certo gli altri. La mia squadra deve pensare a dare il 100% per ottenere il massimo risultato, che deve essere la serie A, costruito mattone su mattone. Non mi arrenderò mai, come ho fatto a Palermo. Voglio vivere questo sogno senza presunzione".

GRUPPO SALDO - Malgrado i risultati non all'altezza la squadra ha dimostrato una buona tenuta psicologica: "Ho trovato dei ragazzi disponibili ad invertire il trend. So che avrò delle difficoltà, ma sono questi i momenti in cui devi credere oltre alla realtà. Queste è la vera fede".

SISTEMI DI GIOCO - Sul modulo non si sbilancia: "Abbiamo provato il 3-5-2, il 4-2-3-1 ed il 3-4-1-2. Vedremo quale sarà quello giusto".

SENSAZIONI FINALI - "Siccome sono realista so che devo conquistarla la A, ma prima devo pensare al Pisa. A Palermo ho avuto il problema del Covid, ho fatto cinque allenamenti prima di Catanzaro e ho pensato subito che saremmo andati in B. Quando alla base c'è il lavoro e se non si molla l'obbiettivo si raggiunge".