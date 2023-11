Calcio serie C, il Perugia stoppato anche dalla Carrarese. Baldini: "Non riusciamo a chiudere le gare"

Dopo il Pineto anche la Carrarese impone il pari al Perugia, tra la delusione generale visto che ora la caccia alle posizioni di testa pare complicarsi sempre di più. Francesco Baldini in sala stampa esterna così le sue sensazioni: "Tutti noi vogliamo vincere e fare qualcosa di importante. In questo momento non ci riusciamo. La traversa poteva essere la svolta poi la Carrarese è stata brava a chiuderci gli spazi. Ho rotto le scatole molto con il possesso palla in settimana e mi hanno preso troppo in parola evidentemente. Nelle nostre corde non ci sono lanci lunghi verso le punte". Dopo un primo tempo non buono le cose hanno iniziato a cambiare: "Nel secondo tempo inserendo Ricci abbiamo trovato un po 'più di spazio tra le linee. C'è però stato poco movimento nello smarcamento che ci ha costretto ad un possesso palla sterile". Il vero difetto secondo Baldini è il seguente: "Non riusciamo a chiudere le partite.Non abbiamo numeri da grandi bomber, ma non posso lamentarmi di questo e devo lavorare con quelli che ho". Sulla direzione arbitrale è telegrafico: "Diciamo che ci sono state un po 'di cose da rivedere". In diversi pensavano che Ricci sarebbe stato schierato dall'inizio: "Se lo avessi inserito prima non avrei avuto soluzioni per accelerare la partita".

Parla anche Ryder Matos, che con la sua giocata ha salvato i Grifoni dalla sconfitta: "Abbiamo affrontato una squadra tosta, mentre nel secondo tempo siamo stati più offensivi. Ad Olbia dobbiamo vincere per forza". Sul gol: "L'ho cercato e sono contento di aver dato una mano alla squadra in un momento delicato". Sulle sue condizioni: "Sto bene, mi sto allenando tutto i giorni". Non sono mancate recriminazioni su episodi arbitrali: "Secondo me quando il difensore alza la mano e tocca il pallone il rigore va fischiato". Infine: "Dove dobbiamo lavorare? In tutti gli aspetti. Ognuno deve cercare di dare di più. Ma già lo stiamo facendo".