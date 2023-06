Calcio, la retrocessione del Grifo fa ancora discutere. Silvio Baldini ci va giù pesante

Dallo scorso 19 maggio non si fa che parlare ancora della retrocessione in serie C del Perugia Calcio (anche se c'è chi ancora continua a sperare in una riammissione piuttosto complicata, ma che potrebbe anche tornare d'attualità vista la situazione della Sampdoria, non ancora salva del tutto), soprattutto delle modalità in cui è avvenuta.

A metterci il carico è l'ex allenatore Silvio Baldini, che a Pian Di Massiano ha fatto una brevissima comparsata prima delle famose dimissioni dopo l'1-2 interno con il Sudtirol, che a margine del "Memorial Peppino Tedesco", evento organizzato dai fratelli Giovanni e Giacomo per onorare la memoria del padre, è andato piuttosto pesante sull'ambiente biancorosso.

Queste le parole raccolte da Mediagol: "Ho fatto tre partite, ho capito che non c’era spazio per i miei sogni e siccome il calcio è fatto di persone stupide e ipocriti ti fanno passare per esaurito. Gli ho lasciato i soldi e me ne sono andato, non c’era un gruppo e la fine che hanno fatto l’abbiamo vista tutti. Vado avanti e cerco di vivere di cose belle come gli eventi come quelli di oggi".

Pensieri dunque durissimi quelle del tecnico di Massa, che però rendono molto chiara la situazione: nei momenti decisivi questa squadra, al netto degli evidenti errori commessi dalla società, non ha dimostrato di essere tale ed ecco che il verdetto del campo è stato inevitabile. Del resto pensare il contrario, quando avvengono cose di questo tipo, è sempre molto difficile...

Nuovo ds, Giugliarelli come Goretti?

Due giorni fa, come del resto era prevedibile, ha lasciato la poltrona di direttore sportivo Renzo Castagnini, tornato a Brescia dopo qualche anno. Curiosamente non si è ricomposta, e molto probabilmente non si ricomporrà, l'accoppiata con Baldini, dato il rifiuto del tecnico di sedersi nuovamente (era l'estate 1999 quando abbandonò per contrasti con la squadra) sulla pancnina delle Rondinelle.

Santopadre deve reperire un sostituto e, come scrivono i quotidiani locali, potrebbe optare per una soluzione interna. A bruciare la concorrenza dei vari Zebi, Matteassi e Collauto potrebbe essere Jacopo Giugliarelli, attuale responsabile del settore giovanile biancorosso, che ripeterebbe lo stesso percorso effettuato da Roberto Goretti undici anni or sono. Non resta che attendere.