Calcio serie C, Perugia: Santoro non ce la fa. Baldini non si scompone: "Voglio che siamo più squadra della Juve Next Gen"

Il Perugia fa rotta verso Alessandria ma dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori. Simone Santoro è ancora alle prese con l'influenza e questo ha consigliato a Francesco Baldini di evitargli un viaggio di dieci ore complessive tra andata e ritorno anche in vista dei successivi impegni che i biancorossi dovranno affrontare nella settimana che verrà. Le alternative però sono pronte e già contro la Juventus Next Generation, una squadra che più che alla classifica guarda alla crescita di giovani da lanciare in prima squadra, Angella e compagni sono pronti a dare battaglia da subito. Sulla scorta delle zero sconfitte e di maturità oramai raggiunta da tempo l'ambiente è consapevole del fatto che è arrivato il momento di allungare il passo: la classifica non aspetta e ogni occasione, domani prima, va sfrutttata nella maniera giusta.

Obbiettivi a breve scadenza

Baldini, nella conferenza prepartita, ha detto di attendersi "sicuramente una crescita e l'ho chiesta ai miei giocatori. Dobbiamo alzare la concentrazione sotto tutti i punti di vista, anche nel vestirsi. Tutti i dettagli in questo momento possono essere importanti. Fino ad ora abbiamo dimostrato di avere la possibilità di fare molto bene perché nessun avversario ci ha messo sotto. Ci attendono due trasferte in cui ci sarà davvero bisogno di tutti".

L'avversario

Il match del Moccagatta, malgrado la classifica parli chiaro, non può non nascondere delle insidie: "Intanto non sarà facile preparare una partita contro di loro perché non sappiamo chi saranno i loro convocati dato che la prima squadra gioca nello stesso giorno.Loro nascono essenzialmente per far crescere i giovani. Mi aspetto che la mia squadra sia più squadra della loro. Voglio che certe cose vengano messe in campo quello su cui abbiamo lavorato. Singolarmente sono bravi ma voglio vedere da parte nostra la voglia di fare risultato".

Aspettative

Ma che classifica si aspetta il tecnico dopo questo trittico?: "Sicuramente molto accorciata. Abbiamo la consapevolezza di volerlo fare. Dobbiamo stare molto concentrati perché le difficoltà sono dietro l'angolo"

Riavvolgere il nastro

Riguardo al match di domenica Baldini dice: "Il cinismo della Torres è qualcosa di clamoroso. È accaduto anche contro di noi, quando ci hanno segnato nel nostro momento migliore. Sono concentrati sulla fase di non possesso anche se creiamo più di loro".

Situazione infermeria

"Non ci sarà Santoro, che anche stamattina ha la febbre alta. Recuperati invece Lisi, Morichelli e Iannoni. Devo considerare poi che si rigioca dopo tre giorni".

Gol cercasi

Baldini ha fatto sapere infine di essersi concentrati "sulla costruzione del gioco per tutta la settimana. Non avendo la boa davanti dobbiamo trovare altre giocate. È logico che ci siano giocatori che hanno questo nelle loro corde. Faremo le considerazioni del caso".