Serie D: manita del Poggibonsi al Città di Castello

POGGIBONSI: Pacini, Rocchetti, Tognetti, Mazzolli (Gistri), Bonechi, Borri ( De Santis), Muscas (Chiti), Camilli, Barbera, Regoli (Bellini), Riccobono (Mignani). Allenatore: Calderini

CITTA? DI CASTELLO: Nannelli, Mosti, Grassi (Mezzasoma), Tersini, Gorini, Sannia, Mussi (Auselli), Buono (Massai), Meneses (Aluigi), Sylla, Doratiotto (Calderini). Allenatore: Alessandria

ARBITRO: Massari di Torino

RETI: 16’pt e 24’pt Regoli, 31’pt e 28’ st Riccobono, 37’st Chiti

Giornata da dimenticare per il Città di Castello. I ragazzi di mister Alessandria tornano con le ossa rotte dalla trasferta in casa del Poggibonsi, trafitti per be cinque volte dai padroni di casa. Dopo un buon inizio ospite, dal quindicesimo minuto non c'è più partita. Regoli in poco tempo firma subito la doppietta personale, seguito dal gol di Riccobono che manda il Poggibonsi al riposo con un rassicurante vantaggio. Nella ripresa, ancora Riccobono e Chiti griffano la manita.