Taulantet, la "Nazionale" albanese dell'Umbria alla sfida della Seconda categoria

Prima avventura nel calcio dilettantistico per la Taulantet, squadra della comunità albanese in Umbria. Una squadra nata oltre dieci anni fa per iniziativa dei fondatori Bati Hoxa e Ilirian Skenderas - che attualmente ricoprono i ruoli di direttore sportivo e direttore generale - capace nel corso tempo di mietere successi nei tornei amatoriali Uisp.

Ora il grande salto nel campionato di Seconda Categoria, anche grazie all’ingresso in società di Artan Zogu, imprenditore nel settore edile, attuale presidente del club. La squadra, l’unica a partecipare ad un campionato italiano Figc costituita esclusivamente da calciatori albanesi, si allena per ora sul campo di Costano e disputerà le partite casalinghe nell’impianto in sintetico di Ponte Valleceppi. A guidarla è stato chiamato Luca Pisinicca, tecnico due volte campione d’Italia con la Rappresentativa dei giornalisti dell’Umbria e reduce dalle esperienze sulle panchine del Ferro di Cavallo, del Bagnaia e della Virtus Collina. Nello staff tecnico il vice Mirko Loche, anche lui tricolore con i giornalisti, e il preparatore atletico Gabriele Benda. Giovedì 22 settembre, la presentazione ufficiale della squadra, che ha giocato la sua prima partita ufficiale domenica 17 in Coppa perdendo 3-2 sul campo della Don Bosco, e della nuova avventura nel